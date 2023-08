Volley: Prisma Taranto, Sala ‘Universiadi esperienza unica’

Lorenzo Sala, il nuovo giovane opposto che farà parte della rosa della Prisma Taranto, è appena rientrato in Italia dopo la vittoria alle Universiadi di Chengdu con la nazionale di coach Vincenzo Fanizza (14 punti e top scorer dell’incontro finale contro la Polonia, top scorer anche agli ottavi contro il Brasile con 16 punti e nel primo match del torneo contro Taipei con 17 punti).

A mente fredda raccoglie le emozioni vissute vincendo la sua prima medaglia d’oro in maglia azzurra da protagonista, prima di raggiungere Taranto per il raduno ufficiale il 21 agosto: “Dalla Cina porto a casa una fantastica medaglia, non capita tutti i giorni di vivere questa esperienza unica: perché è stato difficile, sono stati 15 giorni molto impegnativi in Oriente e adattarsi non è stato facile ma siamo stati bravi a farlo fin da subito. Porto a casa un grande bagaglio tecnico imparato quest’estate con Fefè De Giorgi e Vincenzo Fanizza.

Non vedo l’ora di arrivare a Taranto dove spero di potermi esprimere al meglio: questa medaglia è stata la ciliegina sulla torta per questa estate piena di tanti impegni e tanti sacrifici che ha portato a un grandissimo risultato, fantastico che son contento di aver portato a casa con questo eccellente gruppo nazionale e non vedo l’ora di portare tutta l’esperienza guadagnata nel gruppo a Taranto con cui faremo sicuramente bene, e del nostro meglio”.

