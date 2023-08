Volley: Prisma Taranto, Sala medaglia d’oro alle Universiadi

L’Italia si aggiudica la medaglia d’oro nella XXXI Universiade estiva vincendo 3-0 contro la Polonia nella finale a Chengdu (Cina),

Il nuovo opposto della Gioiella Prisma ha disputato un ottimo torneo da protagonista, grazie a una buona prestazione come già accaduto in semifinale e ai quarti di finale, mettendo a terra 14 palloni e chiudendo come top scorer dell’incontro insieme a Magalini.

Gli azzurri con la Nazionale Maggiore sono ora di casa a Cavalese per la preparazione al torneo, nel caso in cui Sala non venga convocato da mister De Giorgi nel prossimo periodo, l’opposto si unirà alla preparazione del team rossoblù che comincerà il 21 agosto.

ITALIA: Vitelli 4, Porro 6, Recine 3, Cortesia 11, Sala 14, Magalini 14, Catania (L); Pol, Gardini. N.e. Held, Salsi, Caneschi. All. Vincenzo Fanizza.

POLONIA: Kogut 3, Woch 5, Dulski 3, Gierzot 8, Poreba 7, Kozub 1, Szymura (L); Sasak 15, Magnuszewski, Krysiask 3. N.e. Czyzowski, Abramovicz. All. Dj Luks.

ARBITRI: Cabrera (Argentina) e Gerard (Malesia)

DURATA SET: 26’, 29’, 33’; tot 1h e 28′.

NOTE: 2.950 spettatori. Italia: 7 muri, 7 ace, 22 errori, 50% in attacco. Polonia: 5 muri, 3 ace, 26 errori, 43% in attacco.

