Volley: Prisma Taranto, Sabato dopo la prima settimana di lavoro

Pascal Sabato, preparatore atletico della Prisma Taranto, fa il punto dopo la prima settimana di lavoro fisico: dal 22 agosto scorso, i rossoblu si allenano in un rovente PalaMazzola al ritmo di due sedute giornaliere: pesi al mattino nella palestra Gym ‘83 con un piano dettagliato e con schede specifiche per ogni atleta. Nelle prossime settimane sono previste anche alcune sedute in piscina alla Masseria La Camardia per tonificare e trovare uno stato di forma che permetta agli atleti di affrontare i primi test match senza problemi.

Come ha trovato i ragazzi al rientro dal periodo estivo?

“Li ho trovati con una media forma. In generale sono tutti al passo con il lavoro e hanno superato bene questa prima settimana di lavoro: sono soddisfatto, anche se la la strada è ancora lunga”.

Che tipo di lavoro ha proposto durante questa prima fase?

”Nella prima settimana i ragazzi hanno affrontato una sorta di risveglio muscolare con esercizi al tappeto e di coordinazione, nonché aerobici, per poter gradualmente ritrovare la confidenza con il loro corpo sotto lo stress del lavoro fisico”.

Per le prossime settimane che lavoro differenziato si prevede?

”Durante la seconda settimana svolgeremo un lavoro importante ancora in sala pesi improntato su forza e resistenza, oltre alle quotidiane sedute al PalaMazzola. Dalla terza settimana in poi aggiungeremo anche due sedute in piscina”.

Una sua opinione personale su questo nuovo gruppo di lavoro.

”È un molto motivato e carico, naturalmente è ancora presto per poter tracciare un bilancio, ma in genere mi sembrano molto entusiasti e con tanta voglia di migliorare”.

