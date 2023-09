Volley: Prisma Taranto, parla Mastrangelo dopo 3 settimane di lavoro

Si è chiusa la terza settimana di lavoro completa per la Prisma Taranto in vista della stagione agonistica in programma per il 22 ottobre al PalaMazzola, con il primo incontro con Rana Verona.

Tocca a coach Mastrangelo fare il punto della situazione: “Gli allenamenti stanno andando come avevamo previsto – dice -: stiamo curando molto la parte fisica, fondamentale in questo momento, cercando di portare tutti a un livello fisico e tecnico ottimale. Il gruppo sta rispondendo molto bene, c’è tanto entusiasmo e l’atteggiamento cresce e migliora un po’ di più”.

Nelle prossime settimane verificherà ulteriormente il livello della squadra anche con alcuni tornei ufficiali (Corigliano e Gubbio). “Già dai prossimi test inizieremo a verificare i nostri punti di partenza – aggiunge Mastrangelo -. Approfitteremo dei tornei con avversari del nostro livello per capire su cosa lavorare un po’ di più e gli aspetti su cui concentrarci meglio”.

Assenti i tre atleti ancora impegnati con le rispettive nazionali: gli statunitensi Russell e Jendryk e il cubano Gutierrez, riusciranno a integrarsi subito con il gruppo? “Naturalmente nessuno ha la bacchetta magica, le magie le lasciamo ad altri – spiega il coach della Prisma Taranto -. Sappiamo benissimo che l’integrazione di questi atleti è un processo che ha bisogno di tempo e sicuramente arriveranno dalle loro nazionali con un ritmo partita e un ritmo di gioco migliore del nostro, una buona condizione, perché ci sarà chi è riuscito a giocare un po’ di più con una situazione fisica comunque migliore perché durante l’estate ha continuato a lavorare sia fisicamente che tecnicamente. Tutti noi ci auguriamo che i tempi dell’integrazione nel gruppo saranno più brevi possibile, per cercare di raggiungere presto un livello di gioco di squadra adeguato a questo campionato, conclude.

