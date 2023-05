Volley: Prisma Taranto, nuovo schiacciatore per Mastrangelo

Altro nuovo arrivo in casa Gioiella Prisma Taranto: il grossetano Giacomo Raffaelli, classe 1995, va a irrobustire la batteria degli schiacciatori a disposizione di coach Mastrangelo. Fisico imponente (194 cm), è il quarto rinforzo di reparto individuato dal presidente Bongiovanni e va ad aggiungersi a Lanza, Ekstrand e Gutierrez.

Cresciuto nelle file del Club Italia, ha militato dapprima nella Emma Villas Aubay Siena, poi esperienze in SuperLega, con Ravenna e Cisterna, e nel campionato francese. In maglia azzurra ha conquistato il bronzo con l’Under 23 di Michele Totire, una Challenge Cup nel 2018 e un oro alle Universiadi del 2019. Tra i protagonisti con l’Emma Villas Aubay Siena nella rimonta del girone di ritorno nella Superlega appena conclusa.

Giocatore di esperienza ed equilibrio, dispone di colpi velenosi, efficaci, ed è abituato a farsi trovare pronto nei momenti caldi per cambiare le sorti di una partita: versatile e dalle soluzioni più variegate, ha “occhio” per l’avversario di cui sa trovarne i punti deboli.

“Conoscere bene la Prisma, avendoci giocato contro per diverse stagioni, mi ha convinto ad accettare – spiega Giacomo Raffaelli -. Interfacciandomi con amici e compagni, ho ricevuto solo feedback positivi sull’ambiente rossoblu: sono proprio curioso di visitare la città e cominciare la stagione. Conosco alcuni giocatori, tra cui Alletti e il nuovo palleggiatore Angel, che ho affrontato da avversario. Sono contento di questa esperienza al Sud, troverò persone calde e accoglienti. Per quanto mi riguarda, farò leva soprattutto sul carattere, che mi ha sempre contraddistinto nel mondo della pallavolo: sono un lottatore, non mollo mai. Con la squadra cercheremo di migliorare la stagione appena conclusa, anche se la salvezza resta l’obiettivo primario”.

“Seguiamo da diversi anni questo valente atleta – dice Elisabetta Zelatore, vice presidente della Prisma Taranto -. Lo abbiamo sempre apprezzato per il carattere, la determinazione e l’umiltà di chi, in maniera composta, attende di essere chiamato per fornire il proprio contributo, soprattutto nei momenti difficili e determinanti di una partita. Siamo certi che sarà uno dei perni della nostra squadra. Siamo contenti di averlo con noi a Taranto”.

“Giacomo Raffaelli è in grado di cambiare una partita nel momento giusto – dichiara coach Vincenzo Mastrangelo -. Dotato di buona tecnica, sa gestire il campo: ci ho tenuto ad averlo nel team perché penso che in questo ruolo di posto 4 possa essere fondamentale. Avremo bisogno di tutti i nostri schiacciatori per riuscire a trovare diverse soluzioni a seconda delle necessità e delle squadre che incontreremo”.

