Volley: Prisma Taranto nella tana dei campioni d’Italia

Domenica 18 alle 18.00, la Gioiella Prisma Taranto è attesa all’Eurosuole Forum di Civitanova, per la prima giornata di ritorno contro la Lube Cucine Civitanova. I Campioni d’Italia sono fra le otto squadre raggruppate in cinque punti e sono reduci dalla doppietta vittoriosa che li ha visti vincere in SuperLega, contro Milano, e ieri sera in CEV Champions League, 3-0 contro Tours. I cucinieri stanno vivendo un ottimo momento, con l’opposto Zaytzev e Bottolo in grande forma.

All’andata fu 3-0 per gli ospiti al PalaMazzola, trascinati da Zaytzev e da una sapiente regia di De Cecco, con un Falaschi in campo ionico non ancora al top della forma causa infortunio e i rossoblù, guidati da Antonov, che avevano venduto cara la pelle: domenica però sarà una sfida senza esclusione di colpi: dalla prima partita del girone di ritorno, infatti, gli ionici saranno ancor più risoluti a caccia di punti su ogni campo, e tenteranno l’impresa proprio all’Eurosuole Forum di Civitanova.

Tra gli effettivi marchigiani più rilevanti oltre a Zaytzev e Bottolo ci sono lo schiacciatore cubano Yant, i neo campioni del mondo come il libero Balaso ed il centrale azzurro Anzani, già in forza alla Lube la scorsa stagione, lo schiacciatore statunitense Gabi, il centrale francese Chinenyeze, i giovanissimi Gottardo, il libero D’Amico, già uno dei migliori nel ruolo della scorsa A2.

Gli ionici sono affamati di riscatto dopo l’ultimo incontro casalingo in cui si sono visti scivolare dalle mani il match contro Powervolley Milano: si percepisce già un clima elettrizzante per la prima di ritorno.

Le parole dell’ex Jacopo Larizza: “Sicuramente sulla carta non è una partita facile, abbiamo perso all’andata tre a zero al PalaMazzola contro di loro e sulla carta sarà molto impegnativo ma questo non ci deve limitare assolutamente, dobbiamo essere convinti, fare tutto il possibile e ovviamente sarà difficile. Dovremo esprimere il nostro gioco al meglio e essere bravi e pazienti nell’arco della partita sbagliando poco e sfruttando ogni occasione che ci creeremo e che ci verrà concessa. Per me è una partita speciale, in particolare perché la Lube è la squadra in cui sono cresciuto e con cui ho vinto uno scudetto e una Coppa Italia in prima squadra. Sarà anche la mia prima volta all’Eurosuole Forum da avversario quindi ha ovviamente un sapore speciale, poi è casa mia, ho vissuto tre anni a Civitanova quindi veramente per me è una partita molto importante e dovremo essere pronti e e giocarci le nostre opportunità il meglio possibile”.

Ex di giornata: Jacopo Larizza e Marco Falaschi

Arbitri: Saltalippi Luca e Piperata Gianfranco

Diretta Raisport e Volleyballworld.tv