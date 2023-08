Volley: Prisma Taranto, la nuova stagione parte il 21 agosto

La nuova stagione della Gioiella Prisma Taranto partirà ufficialmente il 21 agosto con il raduno, le prime visite mediche e un rinfresco riservato a squadra e staff.

Il 22 agosto si terrà la prima seduta di pesi in palestra, nel pomeriggio test individuali al PalaMazzola e le prime sedute con la palla.

Gli allenamenti saranno a porte aperte: dal 22 agosto sarà possibile assistere, al PalaMazzola, alle sedute, in silenzio e con la massima discrezione dalla tribuna per non disturbare gli atleti nelle prime fasi della preparazione.

E’ in fase di definizione il programma del precampionato: diversi test match e allenamenti congiunti, anche se alcuni atleti non saranno presenti perché chiamati a disputare le gare ufficiali con la nazionale per le qualificazioni olimpiche.

In programma anche il torneo “Del Codex e Del Castello” a Corigliano Rossano dal 30 settembre al 2 ottobre e il torneo “Spirito di Squadra”, che si svolgerà a Gubbio nel week end del 14-15 ottobre, proprio una settimana prima dell’inizio della regular season in cui parteciperanno altre due squadre di Superlega.

