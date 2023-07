Volley: Prisma Taranto, Kappa nuovo sponsor tecnico

La prossima stagione, Gioiella Prisma indosserà Kappa. Matteo Monaco, Head of sales Kappa e Robe di Kappa, ha commentato così la partnership: “Siamo contenti di intraprendere questo percorso con la Prisma Taranto. Il nostro brand ha un DNA fortemente legato alle discipline sportive e per questo siamo soddisfatti di affacciarci nuovamente al mondo del volley. Questa operazione di partnership, con il player più importante del territorio, ci permetterà di ottenere grande visibilità in questo mondo, con la speranza di ottenere ottimi risultati commerciali, sia per noi che il team, grazie anche allo sviluppo di merchandising prodotto ad hoc”.

“Una ventata di novità nel look dei nostri giovani atleti che indosseranno i capi di questo importante brand, onorando come sempre la maglia e i colori rossoblù per il prossimo campionato. Siamo lieti che la nostra squadra sia affiancata a un marchio di tendenza come Kappa e siamo certi che entrambe le nostre forze porteranno a una grande crescita testimoniata e sostenuta dal pubblico di tutta Italia che segue Gioiella Prisma sui maggiori taraflex di questa Superlega”, dice Tonio Bongiovanni, presidente della Prisma Taranto.

