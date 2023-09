Volley: Prisma Taranto, fascia di capitano ad Aimone Alletti

Senso di appartenenza, esperienza, uomo spogliatoio e continuità nel progetto Prisma: Aimone Alletti incarna tutti questi aspetti come atleta e come punto di riferimento del team ionico, per questo è stato scelto come nuovo capitano della Gioiella Prisma Taranto.

Alletti, centrale di Codogno classe ’88, è arrivato a Taranto nel 2020 dopo aver maturato una grande esperienza in Superlega in prestigiosi club. Non ha mai più lasciato la città e la società rossoblù onorando una maglia accompagnata nella crescita passata dalla promozione fino alle due storiche salvezze.

Una scelta maturata dopo un mese di lavoro in cui coach Mastrangelo e il suo staff hanno potuto valutare e individuare in Alletti il capitano ideale, coadiuvato da Filippo Lanza e Marco Rizzo vice capitani.

“La scelta del capitano e del vice è sempre frutto di valutazioni umane, esperienza e gestione dello spogliatoio – dichiara coach Mastrangelo -. E Alletti incarna tutti questi aspetti. A maggior ragione essendo l’unico che ha sposato il progetto Prisma Gioiella fin dal primo anno di A2. Al suo fianco ci saranno Rizzo, tarantino acquisito ormai, e Lanza, valore aggiunto a tutto il gruppo squadra. Saranno loro a coadiuvarmi per l’intera stagione nella gestione del gruppo”.

“Per me è un grande onore – dichiara capitan Alletti -. Sento la fiducia e la responsabilità di questo ruolo. Sono molto carico, è altro uno stimolo in più per dare il 110% per questa maglia, società e città”.

