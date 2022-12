Volley: Prisma Taranto, Di Pinto ‘Con più lucidità avremmo vinto’

Condividi su...

“Partita tosta, una grande match disputato da parte di entrambe le compagini: nell’arco dei cinque set avremmo meritato di vincere – dichiara Vincenzo Di Pinto, allenatore della Prisma Taranto, dopo il ko al tie-break del PalaMazzola con la Top Volley Cisterna di Latina -. Nei primi due set ci siamo stati solo noi, poi loro hanno messo in campo la forza dei loro quattro martelli che hanno cambiato la partita. Abbiamo giocato tutti i parziali a buoni livelli, ma abbiamo sbagliato due o tre palle nei momenti finali in cui potevamo far meglio. Con un pizzico di lucidità in più avremmo portato a casa la vittoria, c’è tanta rabbia per la qualità del gioco espresso, ma oggi abbiamo fatto un punto e non è poco, ogni punto può essere determinante per il nostro obiettivo”.