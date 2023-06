Volley: Prisma Taranto, Danilo Paglialunga terzo allenatore

Ancora più alto e specializzato sarà il livello in panchina del team ionico con l’innesto di un terzo allenatore nel team Gioiella Prisma Taranto: il club del Presidente Bongiovanni ha individuato coach Danilo Paglialunga come terzo allenatore, assistente di mister Mastrangelo e Andriani.

Paglialunga ha vasta esperienza tecnica dopo la lunga carriera da libero professionista maturata in Puglia. Partendo dai numerosi anni a Turi dal 2002 e Acquaviva come primo allenatore, e passando proprio da Taranto come secondo dal 2007 al 2008, in Superlega, Paglialunga si è formato nella sua terra dove aveva ottenuto grandi soddisfazioni come atleta. Poi diversi anni come primo tra Gioia del Colle e la Materdomini, fino ad arrivare di nuovo a Gioia nel 2020 in serie B, vincendo anche il titolo regionale under 19.

“Un valore aggiunto senz’altro importante – dichiara il DS Mirko Corsano – con Danilo Paglialunga lo staff tecnico si arricchisce esponenzialmente, io l’ho conosciuto personalmente negli anni ’90 quando giocavamo insieme a Castellana Grotte e ho sempre avuto una buona impressione su di lui, lavora bene con i giovani, qualche anno fa ha vinto il campionato regionale a Gioia misurandosi contro giovani promettenti di Castellana Grotte, quindi queste competenze in un team come il nostro che ha molti atleti in erba non potrà che giovare alla loro crescita”

Le dichiarazioni di coach Paglialunga: “Sono contento di tornare a lavorare per la Prisma, dopo 12 anni. Non potevo che accettare la proposta che mi ha fatto il presidente Bongiovanni insieme alla Vice Presidentessa Zelatore con il D.G. Primavera, persone con cui ho già condiviso 2 anni in Superlega. Mi è stato chiesto di fare l’ assistente e collaboratore tecnico a Vincenzo Mastrangelo mio compaesano e amico d’infanzia, quindi è stato tutto semplice. In più ritrovo Corsano amico e compagno di squadra negli anni 93-94 a Castellana in A2”.

