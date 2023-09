Volley: Prisma Taranto, comincia il periodo più caldo della pre-season

Si è conclusa anche la quinta settimana di lavoro per la Prisma Taranto, che da lunedì entrà periodo più “caldo”della pre-season.

Al PalaBrillia di Corigliano Calabro, gli ionici saranno impegnati nel “Torneo del Codex e Del Castello”, quadrangolare che vedrà la partecipazione dei bulgari dell’Hebar Pazardžik di coach Giuliani e dell’ex Giulio Sabbi, di Cisterna e della Omifer Palmi che milita in A3.

Le prime partite verranno giocate sabato 30 settembre: la Gioiella Prisma si scontrerà subito con Hebar Pazardžik dalle 17, mentre le finali sono in programma domenica 1 ottobre.

Il 7 ottobre, la Gioiella Prisma affronterà un altro test match al PalaMazzola con la New Mater Volley Castellana Grotte, mentre il week end successivo, il 14 e 15 ottobre sarà in campo a Gubbio, in occasione del torneo di beneficenza “Spirito di Squadra” insieme a Cisterna, Padova e i greci del Panathinaikos, che precederà l’inizio del campionato il 22 ottobre.

“La preparazione sta procedendo bene, senza particolari intoppi, aspetto importante all’inizio dell’attivitá – dichiara il diesse Mirco Corsano -. I ragazzi lavorano con grande impegno e disponibilità, i tornei che affronteremo saranno un’occasione di confronto tra noi e l’avversario e serviranno per capire la condizione fisica, tecnica e tattica della squadra”.

