Volley: Prisma Taranto chiude il roster e definisce numeri di maglia

Si è aperta la tre giorni per la chiusura del volley mercato e per la presentazione dei calendari della Serie A allo Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio, alle porte di Bologna. La Gioiella Prisma Taranto, come lo scorso anno, ha già completato in tutti i reparti il roster e finalizzato i tesseramenti, la delegazione ionica si sta dunque dedicando ai workshop di aggiornamento, appuntamenti istituzionali e l’imminente uscita dei calendari.

Il roster sarà dunque composto da:

Palleggiatori: 7 Angel Trinidad De Haro, 17 Federico Bonacchi

Opposti: 15 Kyle Elton Russell, 14 Lorenzo Sala

Schiacciatori: 10 Filippo Lanza, 22 Josè Miguel Gutièrrez, 77 Giacomo Raffaelli, 27 Luca Paglialunga, 9 Hampus Henrik Ekstrand

Centrali: 4 Aimone Alletti, 3 Giovanni Maria Gargiulo, 11 Jeffrey Paul Jendryk II

Liberi: 6 Marco Rizzo, 5 Davide Luzzi

Allenatore: Vincenzo Mastrangelo

Secondo allenatore: Antonello Andriani

Assistente allenatori: Danilo Paglialunga

