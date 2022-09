Cambia l’allenatore in seconda in casa Prisma Taranto. Paolo Zambolin rinuncia all’incarico per motivi di salute, al suo posto arriva Cristiano Camardese, già assistente di coach Di Pinto nel biennio di Perugia (2008-2010). Insieme hanno vinto una Challenge Cup lottando per lo scudetto e chiudendo al quarto posto la regular season.

“Mi dispiace lasciare dopo solo un mese, ma le condizioni di salute non mi permettono di poter continuare nel breve termine – Paolo Zambolin ha spiegato così le ragioni del suo addio -. Ringrazio società, squadra e città, spero sia soltanto un arrivederci. Al momento penso solo a prendermi cura di me stesso, magari un giorno ci potremo incontrare di nuovo, con gli stessi colori o da avversari”.

CHI È CRISTIANO CAMARDESE – Nato a Terni nel 1973, ha alle spalle un curriculum ricco di esperienze ad alto livello, sia nel maschile che nel femminile. Dal 2005 al 2010 è stato vice allenatore a Perugia. Oltre che con Di Pinto, ha lavorato anche con allenatori come Zanini e Caponeri, Caprara nel femminile. Dopo gli anni ambiziosi di Novara e Modena in A1 femminile, nel 2015 lascia il volley di massima serie per dedicarsi alla sua scuola di pallavolo in Toscana, dove resta due anni. Poi si trasferisce a Foiano del Chiana ricoprendo il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile e della Serie C. “Dopo 7 anni di assenza dal volley di Serie A, ho colto al volo l’occasione: per questo sono grato al presidente Bongiovanni e a coach Di Pinto – ha dichiarato Camardese -. Conosco molto bene Vincenzo, abbiamo un legame particolare avendo passato due splendidi anni a Perugia. So come lavora e spero di potergli essere utile in questa nuova avventura. La pallavolo è una vera passione oltre che il mio lavoro. Taranto è una città di mare, mi piace molto. L’idea di trascorrere la stagione qui è allettante, non vedo l’ora di entrare nel vivo del campionato”.