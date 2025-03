Volley, Prisma: Bongiovanni, “Una missione per riportare Taranto tra le grandi”

La Gioiella Prisma Volley non si ferma e, nonostante la retrocessione, guarda avanti con determinazione. A confermarlo è il presidente Tonio Bongiovanni, che in un’intervista fa il punto della situazione e delinea i piani per il futuro.

“La retrocessione è un verdetto difficile da accettare”, ha dichiarato Bongiovanni, “ma lo sport insegna a rialzarsi. Abbiamo lavorato duramente, ci abbiamo creduto fino alla fine, ma i risultati non sono bastati. Adesso è il momento di riflettere e ripartire con ancora più determinazione”.

Il presidente ha sottolineato quanto l’affetto dei tifosi, il supporto degli sponsor e la vicinanza dei collaboratori abbiano inciso nella decisione di continuare: “Il calore delle persone e il senso di appartenenza al territorio ci spingono a non mollare. È una missione per riportare Taranto dove merita”.

La società sta già lavorando alla prossima stagione, con particolare attenzione alla scelta del nuovo allenatore. “Stiamo cercando una figura esperta, capace di condividere il nostro progetto e trasmettere una mentalità vincente”, ha spiegato Bongiovanni.

L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva, capace di entusiasmare i tifosi e di lottare in ogni partita. “Il sostegno del pubblico sarà fondamentale. Ai nostri tifosi dico di non lasciarci mai: insieme torneremo a gioire”, ha concluso il presidente.

La voglia di riscatto è forte e la società è pronta a scrivere un nuovo capitolo, con l’obiettivo di riportare la pallavolo tarantina ai massimi livelli.

