Volley: Playoff per l’A3, Turi all’esordio con Massanzago

L’attesa in casa biancoazzurra sta per finire, mercoledì 17 il Palazzetto di via Cisterna alle 19:00 è pronto ad accogliere l’inizio dell’avventura nei play off per l’ A3 dell’ Arrè Formaggi Turi.

Gli uomini di Castellaneta nella prima giornata sono stati spettatori del combattuto e tiratissimo match tra il Massanzago e il JVC Civita Castellana vinto da questi ultimi al termine di un lungo tie break. In virtù di questo risultato, in classifica i laziali sono avanti con due punti seguiti dai veneti con un punto.

Il confronto con il Massanzago rappresenta un inedito per la compagine turese che non ha mai affrontato in un campionato nazionale una squadra veneta.

Per mister Falcini un roster giovane, ma esperto allo stesso tempo, forte fisicamente che può contare tra gli altri sull’opposto Cortese, alle spalle un campionato di A2 e A3 con Montecchio Maggiore, sul laterale Casarin ed il regista Boselli.

Il BTM&Lametris Massanzago ha chiuso il girone D in vetta con 61 punti (20 V e 6 S), migliorando il secondo posto della stagione 2021/2022 che le valse l’accesso alla prima fase play off. In vetta già a fine girone d’andata la società padovana non ha partecipato alla Coppa Italia.

Dirigeranno il match il primo arbitro Dalila Viterbo di Livorno ed il secondo Alberto Mancuso di Salerno.

