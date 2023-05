Volley: Playoff per A3, primo acuto di Turi

Un’ atmosfera vibrante e da brividi quella del Palazzetto turese teatro del successo dei biancoazzuri sulla Pallavolo Massanzago (25-18/ 25-22/ 23-25/ 25-21), che spinge capitan Scio al match point per la promozione in A3.

Emozioni e commozione nel ricordo del compianto presidente onorario Antonio Gasparro, scomparso nello scorso week end, con la consegna di un pensiero floreale da parte di capitan Scio ai famigliari in tribuna presenti nel posto abitualmente occupato da lui, unitamente al minuto di raccoglimento in suo onore che tutti gli tributano ad inizio gara mentre viene scoperta una gigantografia che lo ritrae.

Per il Turi in campo ci va Manginelli in regia e Mattheus in diagonale, Scio e Incampo in banda, Ruggiero e Furio al centro, Dammacco libero. Gli ospiti della BTM&Lametris Massanzago di mister Falcini con la diagonale Bosetti-Cortese, Zanon e Barutta di banda, Liberalesso e Calzavara al centro, Nodari libero.

Primo set, con entrambe le squadre fallose al servizio, vede il Turi subito avanti 9-6 e bravo a chiudere a muro gli ospiti, 16-10. I padroni di casa forzano, così dopo due ace di Ruggiero l’opposto Cortese tira lungo il 25-18.

Gli ospiti reagiscono subito e con il proprio servizio ci provano già ad inizio set, 6-8. Dopo il momentaneo pari di Matheus, per lui attacco del 7-8 e block dell’8-8, le due squadre danno vita ad una serie di break e controbreak. Lo strappo decisivo lo creano il doppio muro e fuori di Incampo (18-16 e 19-16) ed il muro di Furio che vale il 20-16. I biancoazzurri reggono e chiudono con Matheus 25-22.

Buona partenza dei locali ad inizio terzo set, 3-0 e 9-6. Ma non basta perché il Massanzago resta agganciato e comincia la risalita coronata a metà parziale. I biancoazzurri perdono un pò di smalto ed i veneti sorpassano mantenendo il divario minimo sino all’ace del 23-25 di Cortese.

Galvanizzato il Massanzago preme subito nel quarto set, 2-6. Il pubblico comprende il momento e comincia ad alzare il numero di giri con il Turi che reagisce. Attacchi e muri e torna presto l’equilibrio, 7-7. I turesi provano l’allungo con la pipe di Incampo (12-10) e l’attacco vincente dai nove metri di Manginelli, 16-13. Dopo la momentanea parità del 18-18 ci pensa Ruggiero da centro a spezzare l’equilibrio definitivamente sul 20-18. L’Arrè Formaggi spinge e chiude i giochi con il muro di Manginelli su Cortese del 25-21 in un tripudio di gioia sugli spalti ed in campo per un sogno che continua.

Il successo di Matheus e compagni li pone al primo posto nel mini girone a quota tre punti, con Civita a due punti e Massanzago che chiude con un punto. Prossimo decisivo step sabato a Civita Castellana (VT), chi vince il duello tra i padroni di casa dell’ Ecosantagata e l’Arrè Formaggi vola in serie A3; chi perde potrà riprovarci guidando il girone della terza fase con Massanzago e la vincente della sfida decisiva tra le seconde Castelfranco (PI) e Molfetta.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp