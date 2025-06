Volley playoff B1/F: la PPV Fasano conquista la promozione in Serie A2

La Pantaleo Podio Volley Fasano centra uno storico traguardo conquistando la promozione in Serie A2 al termine di una stagione esaltante. La vittoria è arrivata ieri sera al Pala Vigna Marina, dove le ragazze fasanesi hanno superato la Enodoro Marsala per 3-1 (25-22, 25-17, 22-25, 25-17) in gara 2 della Fase 4 playoff, sigillando così l’accesso alla categoria superiore.

Un successo che corona il lavoro di anni del club presieduto da Renzo Abete, capace in appena cinque stagioni di passare dalla Serie C alla seconda divisione nazionale, scrivendo una pagina importante per la pallavolo femminile locale e regionale. Fondamentale il sostegno della famiglia Pantaleo e degli sponsor che hanno sostenuto il progetto tecnico e organizzativo.

La squadra, guidata da Paolo Totaro e dal direttore sportivo Micaela Cofano, ha dimostrato solidità sin dall’inizio del campionato, chiudendo al primo posto la regular season con un ampio margine proprio sulla formazione siciliana. Dopo la battuta d’arresto subita nei playoff di Fase 1 contro il Vtb FCRedil Bologna, la Pantaleo Fasano ha saputo rialzarsi, ritrovando forza e determinazione fino alla conquista del salto di categoria.

In un Pala Vigna Marina gremito, la formazione di casa è partita forte, piazzando subito il primo break grazie a Campanae al ritorno incisivo di Botarelli, aggiudicandosi il primo set 25-22. Nel secondo parziale, dopo un inizio equilibrato e qualche tentativo di recupero da parte delle ospiti con Varaldo e Caserta, è salita in cattedra Vinciguerra, decisiva sotto rete, che ha spinto Fasano al 2-0 (25-17).

Il terzo set ha visto il Marsala reagire e imporsi 25-22 con i punti di Oggioni, Varaldo e Messaggi, riaprendo momentaneamente la gara. Nel quarto parziale, però, le padrone di casa hanno ripreso il controllo, chiudendo definitivamente il discorso promozione con un perentorio 25-17.

Sugli spalti, oltre ai tifosi festanti, erano presenti il presidente della Fipav Puglia Paolo Indiveri, il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria e l’assessore allo sport Giuseppe Galeota, che hanno voluto testimoniare il sostegno dell’intera comunità.

«Questo tipo di successo non arriva per caso, ma è il frutto di programmazione, dedizione e sacrificio», ha dichiarato il sindaco Zaccaria, mentre l’assessore Galeota ha sottolineato: «È un orgoglio per tutta la città vedere raggiunto un risultato così prestigioso, frutto dell’impegno delle atlete, dello staff, dei tifosi e degli sponsor».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author