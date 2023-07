Volley: Pezzulla, ‘Prisma Taranto fiore all’occhiello della città’

Michele Pezzulla è il primario del reparto di neurologia della Villa Verde a Taranto e ha una vasta esperienza nel campo della medicina sportiva. Nei primi anni della sua carriera ha lavorato nel settore della medicina dello sport, conducendo visite per la valutazione dell’idoneità agonistica e entrando in contatto con numerosi atleti e campioni.

Due anni fa è entrato a far parte del team medico, a metà stagione, e ha seguito la squadra durante le partite casalinghe. Avendo avuto una carriera precedente come pallavolista di livello nazionale, conosce bene le dinamiche di questo sport e si occupa specificamente dei movimenti e delle problematiche neurologiche a esse correlate, interagendo direttamente con gli atleti.

La realtà Prisma gli regala emozioni e soddisfazioni: “Anche quest’anno collaborerò con lo staff medico della Gioiella Prisma e sono orgoglioso di far parte di questa società, che rappresenta un’eccellenza nel nostro territorio e che regala sempre prestazioni emozionanti. Seguo da vicino tutte le vicissitudini e le problematiche relative al movimento all’interno del team, sia per disturbi cronici che acuti, affrontandoli sempre insieme allo staff ortopedico per trovare le strategie terapeutiche più efficaci. Ringrazio la dirigenza e la presidenza per la fiducia rinnovata nel mio lavoro e nel mio contributo, che mirano a garantire che la squadra affronti la stagione nel miglior modo possibile, sia dal punto di vista fisico che del benessere generale”.

