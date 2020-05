Volley | New Mater Castellana Grotte, Flavio Gulinelli è il “nuovo” allenatore

Condividi

La New Mater Volley Castellana Grotte apre ufficialmente i lavori per la stagione 2020/2021, che la vedrà ancora impegnata nel campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, e sceglie Flavio Gulinelli come guida tecnica.

Dopo le esperienze sulla panchina gialloblù, entrambe in serie A1, del 2011 (girone di ritorno da 9 successi in 13 gare che purtroppo non fu sufficiente per raggiungere la salvezza) e del 2012/2013 (regular season chiusa all’ottavo posto e partecipazione agli ottavi dei play off scudetto), le strade dell’allenatore astigiano classe 1958 e della New Mater Volley si uniscono ancora. Ad ufficializzare il ritorno di Gulinelli a Castellana Grotte sono stati nella tarda serata di ieri, mercoledì, il presidente Nino Carpinelli e il direttore sportivo Bruno De Mori.

La società, intanto, intende ringraziare Vincenzo Mastrangelo per il lavoro svolto nella passata stagione. Un lavoro premiato dal terzo posto in classifica al termine del campionato e da una lunga serie di vittorie che ha tracciato la parte centrale di un’annata che resterà comunque nella storia del volley castellanese e non solo.