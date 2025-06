Volley, morta Barbara Siciliano: giocò anche ad Altamura

Stroncata a 52 anni da un arresto cardiaco mentre era in vacanza in Liguria

Il mondo della pallavolo è in lutto per la scomparsa improvvisa di Barbara Siciliano, ex giocatrice della Nazionale italiana, morta a soli 52 anni. Il decesso è avvenuto a Lavagna, in Liguria, dove si trovava in vacanza, a causa di un arresto cardiaco che si è rivelato fatale.

Originaria di Sanremo, Barbara Siciliano è stata una figura di riferimento nel panorama della Serie A1 femminile, vestendo tra le altre le maglie di Modena, Altamura (stagione 1995-96), Bergamo, Spezzano, Reggio Emilia e Chieri. Vantava 39 presenze in Nazionale, con la partecipazione ai Mondiali del 1994, e ha concluso la propria carriera agonistica in Serie B1, militando in diverse squadre lombarde.

Negli ultimi anni viveva a Milano, dove risiedeva con le due figlie nate dal matrimonio con un avvocato milanese. Le ragazze seguono le orme materne e giocano attualmente nella squadra della Pro Patria.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra appassionati, ex compagne di squadra, società e tifosi, che la ricordano come una giocatrice determinata, elegante in campo e sempre pronta a sostenere le giovani generazioni.

“Una donna che ha scritto pagine importanti del nostro volley e che continuerà a vivere nel ricordo di chi l’ha conosciuta e ammirata”, si legge in uno dei tanti messaggi pubblicati sui social.

