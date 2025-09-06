Volley, Mondiali femminili: l’Italia supera il Brasile e approda in finale

Al termine di una vera e propria battaglia sportiva contro il Brasile, la Nazionale italiana femminile di Volley stacca il pass per la finale dei Mondiali. È servito il tie-break alle ragazze di Velasco per superare le verdeoro in una semifinale al cardiopalma. Le sudamericane si sono aggiudicate il primo set con il punteggio di 25-22, subito pareggiato dalle azzurre (25-22). Dopo essere passata nuovamente in svantaggio (28-30), l’Italia ha allungato la serie vincendo il quarto parziale (25-22). Al tie-break, le italiane hanno espugnato Bangkok 15-13. Ora la selezione azzurra affronterà la Turchia nell’atto conclusivo della kermesse internazionale, in programma domani 7 settembre alle ore 14.30.

