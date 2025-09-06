6 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Foto: Instagram Federazione Italiana Pallavolo

Volley, Mondiali femminili: l’Italia supera il Brasile e approda in finale

Lorenzo Ruggieri 6 Settembre 2025
centered image

Al termine di una vera e propria battaglia sportiva contro il Brasile, la Nazionale italiana femminile di Volley stacca il pass per la finale dei Mondiali. È servito il tie-break alle ragazze di Velasco per superare le verdeoro in una semifinale al cardiopalma. Le sudamericane si sono aggiudicate il primo set con il punteggio di 25-22, subito pareggiato dalle azzurre (25-22). Dopo essere passata nuovamente in svantaggio (28-30), l’Italia ha allungato la serie vincendo il quarto parziale (25-22). Al tie-break, le italiane hanno espugnato Bangkok 15-13. Ora la selezione azzurra affronterà la Turchia nell’atto conclusivo della kermesse internazionale, in programma domani 7 settembre alle ore 14.30.

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Volley C/F, Pm Gruppo Macchia Potenza: rinnova Giulia Todaro

6 Settembre 2025 Redazione

Francavilla Fontana: villa comunale palestra a cielo aperto

6 Settembre 2025 Radio Antenna Sud

Volley A2/M, Rinascita Lagonegro lancia la campagna abbonamenti

5 Settembre 2025 Redazione

Volley C/F, Pm Gruppo Macchia Potenza: completato lo staff tecnico

5 Settembre 2025 Redazione

Volley A2/F, Daniela Bulaich nuova schiacciatrice della Narconon Melendugno

5 Settembre 2025 Redazione

Volley B1/F, Zero5 Castellana: primo test con la Pantaleo Fasano

4 Settembre 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Taranto, trasporti ferroviari in forte difficoltà

6 Settembre 2025 Laura Milano

S. Giorgio J.co , truffe online: i consigli della Polizia di Stato

6 Settembre 2025 Laura Milano

Danucci carica il Taranto: “Con il Polimnia serve il primo successo interno”

6 Settembre 2025 Vito Di Noi

Torricella, vino e produttori: il supporto di A.V.I

6 Settembre 2025 Laura Milano