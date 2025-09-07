7 Settembre 2025

Volley, Mondiali femminili: Italia sul tetto del Mondo, Turchia battuta al tie break

Lorenzo Ruggieri 7 Settembre 2025
La Nazionale italiana femminile di volley sale sul tetto del Mondo! La selezione di Velasco, infatti, ha battuto la Turchia, guidata dall’italiano Daniele Santarelli, nell’atto conclusivo dei Mondiali disputatosi in Thailandia. Come nella semifinale con il Brasile, le azzurre hanno avuto la meglio al tie break. Dopo un primo set concluso sul punteggio di 25-23 in favore dell’Italia, la Turchia ha vinto il secondo parziale 25-13. Le azzurre hanno poi vinto il terzo set 26-24, subendo il pareggio nel quarto parziale perdendo 19-25. Al tie break, l’Italia ha trionfato 15-8. Si tratta del secondo successo nella competizione per le azzurre dopo il trionfo del 2002.

