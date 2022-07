Conclusa la prima parte di stagione con il quarto posto nella Volleyball Nations League è già tempo di pensare ai Campionati del Mondo per Ferdinando De Giorgi e i suoi uomini. Come già annunciato, la preparazione in vista della rassegna iridata prenderà il via lunedì 1 agosto a Cavalese (TN) con un collegiale che si concluderà venerdì 12 agosto. Nel frattempo, la Federazione Italiana Pallavolo ha comunicato alla Federazione Mondiale la long list dei 22 atleti dalla quale poi il Commissario Tecnico sceglierà gli uomini che parteciperanno ai Campionati del Mondo. Tra loro anche Marco Falaschi, capitano della Prisma Taranto, che si è ben distinto ai Giochi del Mediterraneo vincendo un prestigioso bronzo, figura a disposizione di Mister De Giorgi. (CS)

Questi gli atleti della long list:

Opposti: 1. Giulio Pinali, 9. Ivan Zaytsev, 16. Yuri Romanò

Centrali: 2. Fabio Ricci, 13. Lorenzo Cortesia, 14. Gianluca Galassi, 17. Simone Anzani, 19. Roberto Russo, 30. Leandro Mosca

Schiacciatori: 3. Francesco Recine, 4. Oreste Cavuto, 5. Alessandro Michieletto, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 18. Fabrizio Gironi, 22. Tommaso Rinaldi

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (capitano), 8. Riccardo Sbertoli, 10. Marco Falaschi

Liberi: 7. Fabio Balaso; 21. Alessandro Piccinelli, 24. Leonardo Scanferla