Volley Melendugno, ufficiale l’ingaggio dell’argentina Daniela Bulaich

Il Volley Melendugno ha ufficializzato l’ingaggio di Daniela Bulaich, schiacciatrice argentina con esperienze internazionali, che farà parte della rosa biancorossa per la stagione 2025/26.

Classe 1997, alta 180 cm, Bulaich è reduce da un’annata di rilievo con la maglia di Macerata, formazione con cui ha conquistato la promozione in Serie A1 da protagonista, offrendo prestazioni convincenti soprattutto nella fase playoff. La carriera dell’atleta comprende anche esperienze nei principali club argentini, in particolare con il Club Atlético San Lorenzo, e diverse stagioni in Italia, tra cui quelle ad Albese, Olbia e Catania.

Convocata stabilmente con la nazionale albiceleste, ha preso parte ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ai Campionati Mondiali e alle principali competizioni sudamericane, confermandosi elemento di spessore anche nel panorama internazionale.

