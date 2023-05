Volley: Matteo Pastore nuovo scoutman della Prisma Taranto

Matteo Pastore, barese classe 1972, è il nuovo “uomo dei numeri” della Prisma Taranto. Un professionista di vasta esperienza nel settore, basti pensare al suo lungo curriculum come scout cominciato in quel di Bari nel 2000 per poi spaziare in tutta la Puglia passando da Gioia del Colle, dove ha anche vestito il ruolo di secondo allenatore, fino a Castellana Grotte, dove ha trascorso gli ultimi 13 anni partendo dall’A1 e conquistando anche una storica Coppa Italia di A2.

Matteo Pastore ha già condiviso esperienze professionali sia con coach Mastrangelo che con il secondo allenatore Andriani: avendo anche allenato, il suo apporto sarà un valore aggiunto per il team.

“La chiamata del dg Vito Primavera è frutto del buon lavoro svolto nei tanti anni insieme a Castellana, dove ho trascorso la maggior parte della mia carriera pallavolistica – dichiara Matteo Pastore -. Ho accettato di tornare in Superlega dopo 10 anni (all’epoca A1) per rivivere il clima di uno dei campionati più belli al mondo, al tempo stesso per studiarlo confrontandomi con due professionisti di livello come Vincenzo Mastrangelo e Antonello Andriani. Sono molto motivato ed entusiasta di questa nuova avventura e spero di poter contribuire a nuovi traguardi e soddisfazioni per la Gioiella Prisma Taranto Volley”.

“Con l’individuazione di Matteo Pastore si completa il progetto di un team tecnico interamente pugliese, ma espressione di eccellenze professionali a livello nazionale ed internazionale – commenta la presidentessa Elisabetta Zelatore -. Siamo certi che Mirko Corsano, Vincenzo Mastangelo, Antonello Andriani, Matteo Pastore e Pascal Sabato sapranno rappresentare al meglio il nostro territorio nella grande pallavolo di SuperLega italiana. Un ringraziamento particolare a Vito Primavera, che in silenzio e umiltà ha saputo tessere un lavoro certosino e attento anche nel campo tecnico”.

“Matteo è molto più di un valido scoutman, sa gestire bene il lavoro con continuità e serietà e soprattutto i ritmi della serie A, quindi sono certo che sarà un elemento importante nello staff tecnico; grazie a un lavoro preciso e specializzato infatti, insieme a Vincenzo e Antonello potranno creare un team amalgamato e altamente qualificato per il nostro club”, aggiunge il dg Vito Primavera.

