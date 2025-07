Volley, l’Italia stende il Brasile e conquista la Nations League

Per la Nazionale guidata da Julio Velasco è il secondo titolo consecutivo della competizione, il terzo nelle ultime quattro edizioni

L’Italia del volley femminile firma un’altra pagina memorabile della sua storia recente, superando il Brasile per 3-1 nella finale della Volleyball Nations League 2025 disputata in Polonia.

Dopo aver perso il primo set per 22-25, le azzurre hanno ribaltato l’incontro imponendosi nei successivi tre parziali con i punteggi di 25-18, 25-22 e 25-22. Per la Nazionale guidata da Julio Velasco si tratta del secondo titolo consecutivo in questa competizione, il terzo nelle ultime quattro edizioni.

La partita ha vissuto un momento decisivo con l’ingresso in campo di Ekaterina Antropova e della giovane Nervini, capaci di cambiare il ritmo della gara e di mettere in difficoltà una selezione brasiliana guidata da Gabi, mai pienamente in controllo del gioco dopo il primo parziale.

Con questo successo, l’Italia estende a 29 la propria striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali, consolidando un primato che testimonia la solidità del progetto tecnico e l’eccellente stato di forma della squadra. Unica nota stonata della giornata è l’infortunio occorso a Alice Degradi, la cui condizione verrà valutata nei prossimi giorni in vista del Mondiale.

