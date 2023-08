Volley: La Vibrotek rinuncia alla C per la D con i giovani

Continua il progetto di valorizzazione dei giovani della Vibrotek Volley. Dopo l’ottimo campionato di Serie C, disputato con la maggior parte degli atleti facenti parte dell’U19, la società del presidente Antonio Di Giuseppe ha deciso, vista la partenza per l’Università di diversi giocatori, di disputare il campionato di Serie D con i ragazzi dell’U17. Un modo per ben figurare in una competizione sicuramente difficile e di continuare a fornire atleti a formazioni di categoria superiore proprio com’è successo con Alabrese e Caiaffa partiti alla volta di Grottaglie per giocare in B2.

