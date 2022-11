Volley: La settimana di Federica, primo appuntamento a Copertino

Condividi su...

Si è tenuto nel pomeriggio di lunedì 21 novembre, all’Istituto Bachelet di Copertino (LE), il primo degli incontri programmati in Puglia per la settimana nel ricordo di Federica De Luca e del piccolo Andrea, scomparsi tragicamente nel 2016. Il Comitato Regionale FIPAV Puglia come ogni anno ha indetto “La settimana di Federica” nel loro ricordo calendarizzando iniziative nelle scuole pugliesi per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne e una serie di iniziative sui campi nel corso delle gare di ogni serie e categoria della pallavolo pugliese (in allegato le prime foto giunte dalle società pugliesi). Ad anticipare tutti è stata la Gioiella Prisma Taranto, squadra di SuperLega che ha così ricordato Federica e Andrea prima della gara interna con Modena alla presenza dei dirigenti delle due società, consegnando un omaggio ai genitori di Federica (https://youtu.be/wNmZRmLWup4) .

Di seguito il calendario delle iniziative della settimana:

“La settimana di Federica” 2022

Incontri sul tema della violenza sulle donne

– 21 novembre 2022 – Incontro presso IISS V. Bachelet a Copertino (LE)

– 23 novembre 2022 Incontro presso il Liceo “F. De Sanctis” a Trani (BAT) (presso la succursale dalle ore 9.30 alle 11.00 e presso la sede centrale dalle 11.30 alle 13.00 dove sarà assegnato il “Premio Federica De Luca 2022”)

– 24 novembre 2022 Incontro presso IISS Francesco Calasso a Lecce

– 26 novembre 2022 Incontro presso il Liceo “G.Galilei – M.Curie” a Monopoli (BA)

Feste del Volley S3 in ricordo del piccolo Andrea

– 25 novembre 2022 Festa del Volley S3 presso IC Pascoli a Noicattaro (BA)

– 29 novembre 2022 Festa del Volley S3 presso IC Pende a Noicattaro (BA)