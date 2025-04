Volley, la Puglia femminile trionfa al Trofeo dei Tre Mari

La selezione femminile della Puglia ha conquistato il Trofeo dei Tre Mari 2025 a Isernia, concludendo un percorso impeccabile che conferma l’eccellenza del movimento giovanile regionale.

Ci candidiamo a essere la Regione portabandiera del Sud Italia

Guidate da Claudio Scanferlato, con la collaborazione di Mauro Panunzio e Francesco Ritella, e accompagnate dalla dirigente Tiziana Orlanduccio, le giovani pugliesi hanno mostrato compattezza, disciplina e qualità in ogni fase della manifestazione. Presente anche Viviana Vincenti, consigliera regionale, che ha sottolineato come questo successo rappresenti molto più di una vittoria: “Siamo orgogliosi dell’affermazione al Trofeo dei Tre Mari, sicuramente per il risultato raggiunto, ma soprattutto per la crescita complessiva e costante del movimento giovanile pugliese. Ci candidiamo a essere la Regione portabandiera del Sud Italia e questo ci riempie anche di ulteriori responsabilità. La prospettiva è farci promotori di tutte le iniziative utili per migliorare sempre la qualità della formazione delle giovani atlete e l’impegno della federazione regionale sarà sempre garantito”.

Il cammino vincente

Il cammino della Puglia è iniziato con un netto 2-0 (25-13, 25-6) con il Molise, seguito da un altro successo per 2-0 (25-17, 26-24) con la Sicilia, che ha permesso di chiudere il girone al primo posto a punteggio pieno. In finale, le ragazze pugliesi hanno superato la Campania con un convincente 2-0 (25-17, 25-20), al termine di una gara combattuta. Il torneo ha visto anche importanti riconoscimenti individuali: Desirèe Raffa è stata eletta MVP, Irene Ciotti miglior centrale e Chiara Ciarciaglini miglior libero.

La rosa completa della Puglia campione

La rosa pugliese era composta da Chiara Ciarciaglini, Irene Ciotti, Martina De Giosa, Agnese De Giuseppe, Sofia Distante, Melissa Esposito, Serena Gallone, Anne Marie Gaudio, Claudia Macaluso, Giulia Monaco, Cecilia Pisoni, Giorgia Putignano, Desirèe Raffa e Sofia Sgherza. Le atlete provengono da diverse società: Cutrofiano Volley, Carbonara Volley, Magica Volley Grottaglie, Aurora Brindisi, San Lorenzo Francavilla, Massafra Volley e Pegaso Molfetta.

Scanferlato: “Orgogliosi di questo trofeo”

“Siamo molto contenti del risultato ottenuto – ha commentato Claudio Scanferlato -. Le ragazze hanno mostrato correttezza, disciplina e concentrazione nei momenti chiave. Dopo l’iniziale emozione con il Molise, abbiamo preso fiducia e gestito con sicurezza tutte le partite. In finale, servizio e muro sono stati determinanti. Siamo riusciti a far ruotare tutte le quattordici atlete convocate, ottenendo indicazioni preziose in vista del prossimo Trofeo delle Regioni. Ringrazio il Consiglio Regionale per l’opportunità e lo staff che mi ha affiancato: Mauro Panunzio, Tiziana Orlanduccio e Francesco Ritella. Siamo orgogliosi di portare questo trofeo a casa”.

Il prossimo appuntamento

Il prossimo appuntamento per il volley giovanile pugliese sarà mercoledì 1° maggio 2025, con la fase finale della 33ª edizione del Trofeo dei Territori – AeQuilibrium Cup, che si disputerà nei comuni di Oria e Francavilla Fontana, con il supporto organizzativo del Comitato Territoriale FIPAV Taranto e delle amministrazioni locali.

