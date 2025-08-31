31 Agosto 2025

Vincenzo Fanizza, coach della nazionale maschile di volley

Volley, Italia U21 d’argento ai Mondiali: in finale vince l’Iran 3-1

31 Agosto 2025
centered image

L’Italia Under 21 maschile di volley conquista un prestigioso secondo posto ai Campionati Mondiali disputati a Jiangmen, in Cina. In finale gli azzurrini guidati da Vincenzo Fanizza, tecnico di Francavilla Fontana, si sono arresi all’Iran con il punteggio di 3-1 (15-25, 25-18, 25-22, 25-14).

Un argento che conferma la tradizione vincente del volley giovanile azzurro e che sottolinea ancora una volta il contributo pugliese alla crescita del movimento nazionale. Nello staff tecnico, accanto a Fanizza, figurano infatti anche il fisioterapista Pascal Laricchiuta e il preparatore atletico Daniele De Ceglia.

Nonostante la sconfitta in finale, la spedizione italiana chiude la rassegna mondiale con la soddisfazione di un risultato di grande prestigio e con la consapevolezza di aver confermato il proprio ruolo tra le prime potenze internazionali della pallavolo giovanile.

Finale Mondiale U21

Iran-Italia 3-1 (15-25, 25-18, 25-22, 25-14)

