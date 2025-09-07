7 Settembre 2025

Volley, Italia femminile campione del Mondo: nello staff anche la pugliese Maira Di Vagno

Lorenzo Ruggieri 7 Settembre 2025
C’è anche il timbro della Puglia nello straordinario successo della Nazionale italiana femminile di volley ai Mondiali in Thailandia. Ventitré anni dopo l’ultima volta, le azzurre sono tornate sul tetto del Mondo battendo in finale la Turchia al tie break. Nello staff tecnico azzurro figura anche la fisioterapista pugliese Maira Di Vagno, la quale ha ricevuto l’abbraccio del presidente regionale FIPAV Puglia Paolo Indiveri, del Consiglio Regionale e di tutta la pallavolo pugliese.

