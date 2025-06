Volley, il Trofeo delle Regioni torna in Puglia: attesi oltre 500 atleti

Dal 24 al 29 giugno, la regione ospiterà la più importante manifestazione nazionale giovanile promossa dalla FIPAV

Dopo ventuno anni, la Puglia torna ad essere il cuore pulsante della pallavolo giovanile italiana. Dal 24 al 29 giugno 2025, la regione ospiterà la 40ª edizione del Trofeo delle Regioni – AeQuilibrium Cup, la più importante manifestazione nazionale di volley giovanile promossa dalla FIPAV.

Un evento atteso, che riporta la manifestazione in terra pugliese dopo l’edizione del 2004. Allora, come oggi, il palcoscenico delle finali sarà il Palasport “Vigna Marina” di Fasano, dove domenica 29 giugno verranno assegnati i titoli nazionali maschile e femminile a partire dalle ore 9.00.

A celebrare l’apertura ufficiale sarà invece Alberobello, che martedì 24 giugno ospiterà la suggestiva cerimonia inaugurale con la sfilata di tutte le delegazioni.

Saranno 42 le squadre in gara: 21 rappresentative maschili Under 16 e 21 femminili Under 15, provenienti da tutte le regioni italiane. Il Comune di Monopoli fungerà da centro logistico, mentre le gare si disputeranno in otto città del triangolo “Trulli, grotte e mare”: Alberobello, Castellana Grotte, Fasano, Mola di Bari, Monopoli, Polignano a Mare, Putignano e Turi.

Le partite femminili si giocheranno la mattina, quelle maschili nel pomeriggio. Sabato 28 giugno sono in programma le semifinali, in attesa delle finalissime del giorno seguente.

A supportare il Comitato Regionale FIPAV Puglia e il Comitato Territoriale FIPAV Bari-Foggia ci saranno la Regione Puglia, i comuni ospitanti, le società sportive locali e i media partner: Radio Norba, TRM Network e Inchiostro di Puglia.

Nell’edizione 2024, ospitata in Calabria, a trionfare furono la Lazio nel femminile e la Lombardia nel maschile. Chi scriverà il proprio nome nell’albo d’oro 2025? La risposta arriverà domenica 29 giugno, quando le luci del palazzetto di Fasano si accenderanno per incoronare i nuovi campioni dell’AeQuilibrium Cup – Trofeo delle Regioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author