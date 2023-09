Volley: gironi, ecco gli avversari della Polisportiva Dinamo Molfetta

La stagione agonistica della Dinamo CAB Molfetta entra nel vivo. In attesa della pubblicazione dei calendari relativi alla Serie C Nazionale Femminile e della Serie D Regionale Maschile, la Federazione Nazionale Pallavolo ha reso noti i gironi delle due categorie in cui sono inserite le rispettive compagini della Dinamo.

Le ragazze di coach Franco Marzocca sono inerite nel girone A della Serie C Nazionale e se la vedranno con la NELLY VOLLEY BARLETTA, la LAVINIA GROUP VOLLEY TRANI, la CITYMODA AMATORI BARI, la ASD ZEST TERLIZZI, la A.S.D. ASEM VOLLEY BARI, la PM GRUPPO MACCHIA POTENZA, la POLIS VOLLEY CORATO, la DON MILANI VOLLEY ASD e la VOLLEY’S EAGLES G. UNGARETTI. Il campionato di Serie C Femminile partirà ufficialmente nel week end del 14 e 15 ottobre e vedrà le ragazze in maglia arancio giocare contro società per lo più conosciute dove la trasferta più lunga sarà ancora quella di Potenza.

Sarà un’avventura tutta nuova quella che attende invece i ragazzi di coach Fabio d’Agostino impegnati, a partire dal week end del 28 e 29 ottobre, come neo promossa nel Campionato Regionale di Serie D. Anche in questo caso la Polisportiva Dinamo Molfetta è inserita nel girone A insieme a SCUOLA PALL. TERLIZZI, ASD GS ATLETICO SAMMICHELE, POLIS CORATO, POLISPORTIVA M BARI, ASD NOHA VOLLEY SPORT NOICATTARO, JUST BRITISH PALO DEL COLLE, ASD FREEDOM V. BARI, MICHELE CAROLI SRL RUVO, CARBONARA VOLLEY, A.S.D. ASEM VOLLEY BARI e A.D. POLISPORTIVA ACADEMY SGR.

«In attesa della pubblicazione dei calendari e di conoscere la formula di svolgimento del torneo con i criteri di accesso ai playoff e playout – ha commentato il General Manager della Dinamo Nico de Robertis – c’è da sottolineare come, almeno per quanto concerne la Serie C femminile, sia stata privilegiata la viciniorità, andando a costituire tre giorni da 10 squadre ciascuno».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp