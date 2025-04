Volley giovanile, Puglia maschile vicecampione al Trofeo dei Tre Mari 2025

La selezione maschile della Puglia ha chiuso il Trofeo dei Tre Mari 2025 al secondo posto, al termine di un percorso positivo e ricco di spunti utili per i prossimi appuntamenti giovanili.

I ragazzi guidati da Giovanni Stomeo, con l’assistenza di Domenico Farella, accompagnati dal dirigente Antonio Mattei e alla presenza della Consigliera Regionale FIPAV Puglia Viviana Vincenti, hanno mostrato grande carattere e competitività per tutta la durata della manifestazione, arrivando a un passo dal successo finale.

Nella fase a gironi, la Puglia ha superato il Molise con un netto 2-0 (25-14, 25-12) e si è imposta sulla Sicilia per 2-1 (23-25, 26-24, 15-9), conquistando così il primo posto nel proprio gruppo. In finale, i pugliesi si sono arresi alla Calabria, che si è imposta con il punteggio di 2-0 (28-26, 25-21), al termine di un incontro combattuto e intenso.

Il torneo ha regalato anche importanti riconoscimenti individuali: Jacopo Di Coste è stato premiato come miglior palleggiatore, mentre Paolo Ajazi ha ricevuto il titolo di miglior attaccante.

“È stata un’esperienza intensa ma molto proficua – ha dichiarato Giovanni Stomeo, allenatore della Selezione Regionale FIPAV Puglia maschile -. Abbiamo avuto modo di confrontarci con regioni che ritroveremo anche al prossimo Trofeo delle Regioni, ed è stato fondamentale per valutare il nostro livello di preparazione. Per molti ragazzi era la prima esperienza in un torneo simile, e ciò che abbiamo costruito qui sarà prezioso per il futuro”.

Il prossimo appuntamento per il volley giovanile pugliese è fissato per mercoledì 1° maggio 2025, con il Trofeo dei Territori – AeQuilibrium Cup, che si disputerà nei comuni di Oria e Francavilla Fontana, tappa importante di avvicinamento al Trofeo delle Regioni 2025.

