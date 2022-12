Volley: Galatone schiacciasassi, vittoria anche a Pomigliano

Condividi su...

Sotto l’albero di Natale arriva la settima vittoria di fila dell’Allianz Colazzo Galatone. Sabato nella trasferta di Pomigliano i biancoverdi nell’ultima gara dell’anno battono 3-0 l’Elisa Volley (19-25; 19-25; 22-25) raggiungendo quota 26 punti, confermando il terzo posto in classifica dopo 11 giornate di campionato di serie B girone H.

Tra l’altro dopo la sconfitta del Grottaglie contro il Leverano l’Allianz Colazzo Galatone riduce a quattro i punti di distacco dalla seconda (per l’appunto il Grottaglie, a quota 30). Si chiude così alla grande il 2022 per i ragazzi di mister Cavalera e a evidenziare lo splendido stato di forma della squadra è lo schiacciatore Erminio Russo: “Dopo due scivoloni a inizio campionato sono arrivati ritmo e gioco e adesso stiamo dimostrando di essere una bella squadra, anche contro le napoletane, che sono molto forti in casa”.

Un pensiero poi agli appuntamenti dopo la pausa natalizia. Una pausa che prevede lo stop del campionato ma non degli allenamenti, che proseguiranno nei prossimi giorni. L’Allianz Colazzo Galatone tornerà in campo domenica 8 gennaio alle 18:30 per sfidare al palazzetto di Galatina il Tya Marigliano, quinto in classifica a 20 punti. “Affronteremo una squadra molto forte – conclude Russo – con molti giocatori che hanno militato in A3. Avremo più tempo per preparare bene la partita”.

Elisa Volley Pomigliano-Green Volley Galatone 0-3 (19-25; 19-25; 22-25)

Elisa Volley Pomigliano: Tortora, Napolitano 4, Ambrosio 6, Zaccaria 2, Ammirati 14, Pirozzi, Madonna 7, Iervolino (L), Basco, Iannotta (L), Brancaccio 8, Coppola 1, Mauro, Maisto 1; allenatore Libraro.

Green Volley Galatone: Latorre 1, De Filippis, Zanettin 14, Musardo 10, Garofalo 7, Barone (L), Russo 15, Calò, Schiattino, Papa 3, Lentini, Carrozzini, Rizzello (L); allenatore Cavalera.