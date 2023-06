FRANCAVILLA FONTANA – L’ennesimo 3-0 di questa strepitosa serie di playoff consegna alla Vipostore Francavilla la promozione in serie B1 di volley femminile: è storia, per la compagine del presidente Di Castri che coglie il traguardo al suo primo anno di vita. A contendere il salto di categoria, nel match decisivo del triangolare finale, un’agguerrita e forte Ambra Cavallini Pontedera, che nei primi due set ha venduto carissima la pelle.

La partenza francavillese nel primo set è lenta e contratta, le toscane forzano con i servizi di Simoncini e Donati ed è subito 2-6. Pontedera conserva un vantaggio costante di 4-5 lunghezze, ma la rimonta Vipostore è un lento ma inesorabile diesel. I turni al servizio di Mercanti e Cristofaro portano le padrone di casa dal 12-17 al 20-17; chiude sul 25-19 una Kostadinova in gran spolvero in attacco.

Anche l’inizio di secondo set vedrà una Vipostore in difficoltà, in particolare ad arginare gli attacchi delle toscane. Ripreso l’equilibrio, Francavilla trova, rispetto al primo set, soluzioni felici con Morone e Labianca sia in attacco che a muro, riuscendo a portare a casa, non senza sofferenze, anche la seconda ripresa per 25-22, con attacco decisivo di Cristofaro deviato fuori.

Il doppio svantaggio stende psicologicamente Pontedera, ed allora il terzo set sarà la passerella d’onore per la Vipostore, trascinata da un pubblico caldissimo che non ha smesso un attimo di cantare ed incitare le sue beniamine. Punteggio sempre in controllo, strappo sul turno al servizio di Tornesello che sarà grande protagonista, compreso il punto finale. Quello del 25-12, quello che scatena il tripudio in campo e sugli spalti.

Onore ad una mai doma Pontedera, peraltro seguita da una 30ina di coraggiosi sostenitori giunti dalla Toscana, e che ora spera nel ripescaggio; ma la serie B1, intanto, è la nuova casa della Vipostore Francavilla. Una società neonata che, grazie alla sapiente sinergia tra dirigenza, staff tecnico e giocatrici, ha centrato il traguardo grosso al primo colpo. Mister Giunta ed il suo assistente Vannicola hanno realizzato un capolavoro, portando la squadra al secondo posto nel girone L (dietro soltanto alla corazzata Fasano) e dominando i playoff. Ora è il tempo dei giusti festeggiamenti, ma poi, conoscendo la dirigenza, si penserà a programmare la prossima stagione. Perchè, come ci piace ripetere, il bello deve ancora venire.

VIPOSTORE FRANCAVILLA – AMBRA C. PONTEDERA 3-0 (25-19/25-22/25-12)

V. FRANCAVILLA: Kostadinova 14, D’Onofrio, Tornesello 5, Quarto (L), Di Paola, Santoro (L), Mercanti 2, Labianca 9, Lapenna, Cristofaro 10, Fanigliulo, Caforio, Morone 16. All. Giunta.

A.C. PONTEDERA: Casarosa (L), Bernardeschi, Larocca (L), Chericoni 3, Lari, Andreotti 6, Talini, Donati 9, Roni 14, Meini 2, Simoncini 3, Sgherri. All. Puccini.

