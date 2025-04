Volley, finale playoff A3: Lagonegro cerca il colpo decisivo in casa

Vigilia di grande entusiasmo a Villa d’Agri, dove il Palasport è pronto ad accogliere Gara 2 della Finale Playoff di Serie A3 Credem Banca tra Rinascita Volley Lagonegro e Negrini CTE Acqui Terme, in programma alle 18.00 di domenica 27 aprile. Dopo il successo ottenuto in Gara 1, capitan Fortunato e compagni proveranno a ripetersi davanti ai propri sostenitori, in un impianto che si preannuncia gremito in ogni ordine di posto.

L’attesa è palpabile sia a Lagonegro che a Villa d’Agri, dove il sostegno dei tifosi ha contribuito a esaurire rapidamente i biglietti disponibili. L’atmosfera di grande occasione è evidente negli occhi dei supporter, desiderosi di incitare la squadra, così come tra i giocatori, determinati a regalare nuove emozioni.

Il tecnico Waldo Kantor e il suo staff hanno lavorato con attenzione, mantenendo alta la concentrazione dopo la vittoria esterna. Come riportato dal preparatore atletico Vincenzo Ghizzoni, la settimana di allenamenti si è svolta regolarmente, con la squadra che mostra un buon livello di forma nonostante l’intensità del finale di stagione.

La Rinascita punta a conquistare la decima vittoria interna complessiva tra regular season e playoff, un traguardo che avvicinerebbe il club alla promozione in Serie A2. Nella gara di andata, i biancorossi hanno primeggiato in tutti i fondamentali, imponendosi soprattutto nel muro-difesa con 15 punti in tre set, oltre a eccellere in ricezione e attacco, con percentuali superiori al 50%.

Dall’altra parte, Acqui Terme, imbattuta in casa fino a Gara 1, è incappata in una serata difficile anche a causa dell’infortunio dello schiacciatore Michal Petras. Tuttavia, la formazione piemontese ha già dimostrato la propria resilienza in semifinale, ribaltando lo svantaggio contro Reggio Calabria con due vittorie decisive, una delle quali ottenuta in trasferta davanti a circa cinquemila spettatori.

La sfida si annuncia pertanto equilibrata e densa di tensione, con protagonisti come lo schiacciatore Iacopo Botto, l’opposto Davide Cester e i centrali Davide Esposito – top scorer in Gara 1 con 8 punti – e Federico Mazza, orchestrati in regia dal giovane palleggiatore Giuseppe Bellanova.

In casa Rinascita, si inseguono anche importanti traguardi individuali: Gabriele Tognoni è a otto punti dai 200 stagionali e dai 600 in carriera, mentre ad Andrea Fioretti mancano tre punti per raggiungere quota 300.

La direzione di gara sarà affidata a Beatrice Cruccolini di Perugia e Enrico Autuori di Salerno. La sfida sarà trasmessa integralmente in diretta gratuita sul canale YouTube della Legavolley, offrendo un’alternativa a chi non potrà essere presente al Palasport di Villa d’Agri.

Nel frattempo, nella finale dell’altro girone, i riflettori sono puntati sulla VHV Arena di Belluno, dove i padroni di casa sfideranno i campani della Romeo Sorrento dopo aver vinto Gara 1 al tie-break.

