Volley Femminile: Pallavolo Cerignola promossa in Serie B1, il racconto della festa al PalaDileo

La Mandwinery Pallavolo Cerignola scrive una magnifica pagina di storia dello sport ofantino, la promozione in Serie B1 è realtà. Al PalaDileo le fucsia di coach Matera fanno di un sol boccone le catanesi di Volley Valley, sconfitte 3-1, come all’andata, nella finale playoff disputata davanti ad oltre mille appassionati. Un palazzetto caldissimo a spingere le “pantere” verso il primo storico salto in terza serie nazionale, secondo in assoluto per la pallavolo cerignolana. Il racconto di una serata magica vissuta tutte a tinte fucsia.

