CALTANISSETTA- Esordio strepitoso della Vipostore Francavilla nel girone triangolare finale dei playoff per il salto in serie B1. La compagine di mister Giunta sciorina una delle migliori (se non la migliore) prestazioni stagionali facendo la voce grossa in terra sicula, portando a casa un 3-0 che è specchio fedele di un dominio incontrastato.

Parte a razzo già nel primo parziale la Vipostore, con un predominio assoluto che vedrà un vantaggio massimo di ben 10 punti. Le nissene hanno un unico lampo, quando recuperano 4 lunghezze sulla battuta insidiosa di Angiletta, ma Francavilla chiude in scioltezza sul 25-16, con attacchi particolarmente efficaci di Kostadinova e Cristofaro.

Emblematico l’andamento del secondo set, in cui è Caltanissetta a partire fortissimo (7-2), trovando finalmente un po’ di efficacia in attacco ed in ricezione, ma la rimonta pugliese è rabbiosa, corale, fenomenale. La Vipostore si porterà infatti al set point sul 24-10, con un incredibile parziale di 22-3; piccolo rilassamento e chiusura sul 25-14, strappi fondamentali sui servizi di Cristofaro e Tornesello.

L’ultima frazione vede una partenza più equilibrata, poi Francavilla inizia ad incrementare lentamente il vantaggio fino a portare l’inerzia dalla propria parte con un punteggio mai realmente in discussione. Ottime a muro Labianca e Tornesello, punto decisivo (25-17) di un’ottima Morone.

Mercoledì si sfideranno in Toscana Pontedera e Caltanissetta, poi, nel match decisivo, Francavilla ospiterà tra le mura amiche Pontedera. Sabato 3 giugno è la data da segnare in rosso sul calendario, in cui gremire il Palazzetto dello Sport della Città degli Imperiali per un sogno, per la gloria, per la storia.

TRAINA SRL CALTANISSETTA-VIPOSTORE FRANCAVILLA 0-3 (16-25/14-25/17-25)

TRAINA CALTANISSETTA: Angiletta 7, Ferraloro, Zaffuto, D’Antoni 5, Apruti, Spena 1, Tilaro (L), De Luca 5, Escher 5, Miceli 1, Ferrarini, La Mattina 6. All. Scollo.

VIPOSTORE FRANCAVILLA: Kostadinova 10, D’Onofrio, Tornesello 7, Quarto (L), Di Paola, Santoro (L), Mercanti (1), Labianca 11, Lapenna, Cristofaro (9), Fanigliulo, Caforio, Morone 18. All. Giunta.

Arbitri: Vitola – Morello.

