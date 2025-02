Volley: Fasano ospiterà le Final Four di Coppa Italia Serie B

Manca solo l’ufficialità da parte della FIPAV, ma tutto lascia intendere che le Final Four di Coppa Italia Serie B si svolgeranno a Fasano. Una notizia che ha acceso l’entusiasmo degli appassionati di pallavolo pugliesi, celebrando l’assegnazione dell’evento alla Pantaleo Podio Volley Fasano.

La candidatura, avviata mesi fa, è stata sostenuta con determinazione dalla società del presidente Renzo Abete, che ha lavorato affinché questa prestigiosa manifestazione potesse approdare in città. La scelta è stata ulteriormente rafforzata dalla qualificazione della stessa Pantaleo Podio Fasano alle Final Four, un risultato che conferma il valore della squadra, attualmente capolista nel girone D del campionato di Serie B1 femminile.

“Siamo felici che questo sogno si stia realizzando – afferma il presidente Abete –. È un riconoscimento per il lavoro svolto dalla nostra società e dai tanti collaboratori che si impegnano ogni giorno per far crescere la pallavolo fasanese e pugliese.”

Un desiderio condiviso anche dal direttore sportivo Micaela Cofano, che ricorda la partecipazione della squadra alle Final Four di Bologna due anni fa: “Fu un’esperienza indimenticabile che ci ha spinti a sognare di organizzare questo evento. Ora che siamo vicini a realizzarlo, siamo entusiasti e grati a chi ci sostiene.”

Determinante il supporto della famiglia Pantaleo, proprietaria dell’omonimo oleificio e title sponsor della società, da sempre attenta alla promozione sportiva. “Siamo orgogliosi di ospitare un evento di questa portata – dichiarano Nicola e Amalia Pantaleo –. La pallavolo è amatissima nel nostro territorio e questa Coppa Italia sarà un’occasione per celebrare lo sport e i suoi valori.”

Le Final Four si svolgeranno il 18 e 19 aprile tra il Pala Vigna Marina e il palestrone Salvemini. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il calendario delle gare e reso noto l’elenco delle 12 squadre partecipanti all’edizione 2024/25.

