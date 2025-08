Volley, Fabrizio Fischetti nuovo assistant coach della JV Femminile

Un nuovo tassello si aggiunge allo staff tecnico della Joy Volley Femminile in vista della stagione 2025/2026: Fabrizio Fischetti sarà il nuovo assistant coach della formazione guidata da coach Michele Ironico.

Per Fischetti si tratta della terza esperienza da tecnico dopo un anno nelle giovanili e una stagione in Terza Divisione, entrambe vissute a Gioia del Colle. Ora è pronto per una nuova e stimolante sfida nel panorama della pallavolo femminile, con la voglia di mettere al servizio del gruppo energia, competenza e passione.

«Questa nuova avventura rappresenta per me un’importante occasione di crescita, sia personale che professionale. Far parte di questo progetto, con una responsabilità così coinvolgente, è un’esperienza che affronto con entusiasmo e maturità – dichiara Fischetti –. Ringrazio la Joy Volley, il presidente Gianni D’Elia e tutto lo staff, in particolare mister Michele Ironico, con cui condivido metodo, visione e la profonda passione per questo sport. Il nostro compito, come staff tecnico, è chiaro: essere uniti e allenare per vincere, costruendo ogni giorno un gruppo forte e sempre più competitivo».

Un innesto di valore per lo staff, che potrà contare anche sulla grande esperienza di Fischetti come atleta: nel suo curriculum da giocatore figurano tre campionati di Serie C, quattro di Serie B2, uno di Serie B1 e due di Serie A2.

