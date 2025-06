Volley F, Trofeo delle Regioni: Puglia nel girone con Abruzzo e Basilicata

La rappresentativa femminile della Puglia si prepara al debutto nel Trofeo delle Regioni – AeQuilibrium Cup 2025, con l’obiettivo di centrare la qualificazione alla Pool A. La formazione guidata da Claudio Scanferlato è stata inserita nel Girone G della Pool B, assieme alle selezioni di Abruzzo e Basilicata, e scenderà in campo al Palazzetto dello Sport di Putignano il prossimo 25 giugno.

Le tre gare del girone si disputeranno nella stessa giornata secondo il seguente programma:

• Ore 09:00 – Abruzzo vs Basilicata

• Ore 10:30 – Perdente vs Puglia

• Ore 12:00 – Vincente vs Puglia

La squadra pugliese, composta da 16 atlete, sta affrontando un collegiale intensivo di una settimana presso la palestra dell’“I.C. Sarnelli” di Polignano a Mare, dal 16 al 22 giugno. L’obiettivo è prepararsi al meglio sul piano tecnico e tattico, ma anche consolidare lo spirito di gruppo.

“Tre punti sono fondamentali”, ha spiegato Scanferlato. “Abbiamo chiarito cosa rappresenta oggi la Puglia nel volley giovanile. Dopo un’attenta selezione, abbiamo convocato 16 ragazze: due saranno escluse dalla lista finale, ma anche per loro è stata un’opportunità di crescita. Ringrazio il Consiglio Regionale per il progetto Club Puglia. Affronteremo Abruzzo e Basilicata con l’obiettivo di vincere il girone e far giocare tutte le 14 atlete convocabili. Voglio ringraziare le società per il supporto e invito tecnici e genitori a tifare per noi: giocare in casa è un’occasione irripetibile”.

Le 16 convocate per il collegiale:

•Chiara Alba Agresti (2010, Nelly Barletta)

•Elisabetta Catino (2010, Cutrofiano Volley)

•Chiara Ciarciaglini (2010, Cutrofiano Volley)

•Irene Ciotti (2010, Cutrofiano Volley)

•Agnese De Giuseppe (2010, Cutrofiano Volley)

•Melissa Esposito (2010, Aurora Brindisi)

•Serena Gallone (2010, San Lorenzo Francavilla)

•Annemarie Gaudio (2010, Cutrofiano Volley)

•Guadalupe Lapadula (2010, Sportilia Bisceglie)

•Claudia Macaluso (2010, Cutrofiano Volley)

•Vittoria Mantovani (2010, Aurora Brindisi)

•Desiree Raffa (2010, Cutrofiano Volley)

•Ludmilla Saccomanno (2011, Cutrofiano Volley)

•Sofia Sgherza (2010, Pegaso Molfetta)

•Vittoria Paparella (2010, Grotte Volley Castellana)

•Cecilia Pisoni (2011, Cutrofiano Volley)

La fase a gironi rappresenterà il primo banco di prova per valutare il lavoro svolto in collegiale e per conquistare un posto tra le migliori del panorama nazionale.

