Volley F: parte l’Europeo, l’Italia deve difendere il titolo

La nazionale di volley femminile torna in campo per difendere il titolo europeo. Le azzurre di Mazzanti, che giocheranno proprio in Italia almeno tutta la fase a gironi della kermesse continentale, debutteranno all’Arena di Verona nella serata di martedì 15 agosto affrontando la Romania nel match inaugurale della competizione (diretta su Sky Sport Summer alle 20), Da Verona si sposteranno a Monza per le gare con Svizzera e Bulgaria, poi a Torino per vedersela con Bosnia e Croazia. Gli eventuali ottavi si disputeranno a Firenze. Tutti gli incontri della nazionale guidata, che ritrova Paola Egonu e può contare sulla neo-italiana Ekaterina Antropova, saranno in diretta sui canali di Sky Sport.

Il girone dell’Italia

Italia

Bosnia

Bulgaria

Croazia

Romania

Svizzera

Il calendario delle azzurre

Martedì 15 agosto: Italia-Romania alle 20 (Sky Sport Summer).

Venerdì 18 agosto: Italia-Svizzera alle 21 (Sky Sport Arena).

Sabato 19 agosto: Italia-Bulgaria alle 21 (Sky Sport Summer/Arena).

Martedì 22 agosto: Italia-Bosnia alle 21 (Sky Sport Summer/Arena).

Mercoledì 23 agosto: Italia-Croazia alle 21 (Sky Sport Summer/Arena).

Calendario della fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale: sabato 26 e domenica 27 agosto.

Quarti di finale: martedì 29 e mercoledì 30 agosto.

Semifinali: venerdì 1 settembre.

Finali per oro e bronzo

Domenica 3 settembre.

Le 14 azzurre convocate da Mazzanti

Palleggiatrici: Alessia Orro e Francesca Bosio;

Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Loveth Omoruyi e Alice Degradi;

Opposti: Sylvia Nwakalor, Paola Egonu ed Ekaterina Antropova;

Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi e Federica Squarcini;

Liberi: Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale.

