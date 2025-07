Volley F, la Rainbow Crispiano rinuncia alla Serie C

“Una scelta sofferta, ma inevitabile”. La Rainbow Volley Crispiano ha annunciato ufficialmente che non prenderà parte al campionato di Serie C femminile per la stagione 2025-2026. Alla base della decisione, comunicata dal direttivo del club, difficoltà economiche e tecniche che hanno reso insostenibile la prosecuzione dell’attività nel massimo torneo regionale.

“Partecipare senza certezze avrebbe comportato ulteriori problemi, rischiando di compromettere la solidità della nostra società”, spiegano i vertici del sodalizio crispianese. Decisiva, in particolare, la perdita di alcuni sponsor fondamentali e la scarsità di supporto federale, che hanno reso troppo oneroso affrontare un’altra stagione in Serie C.

Tuttavia, la Rainbow Crispiano non sparisce. Anzi, rilancia focalizzandosi sul potenziamento del settore giovanile, che da sempre rappresenta un punto di forza e identità per il club. L’obiettivo è costruire una nuova generazione di atlete competitive, valorizzando il vivaio e investendo su formazione e crescita sportiva.

La società ha voluto rivolgere un ringraziamento agli sponsor che hanno accompagnato il percorso finora e a tutti coloro che vorranno continuare a sostenere la squadra anche in questa nuova fase. Un messaggio speciale è stato rivolto anche ai tifosi: “Non smettete mai di seguirci”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author