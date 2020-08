Volley | Europeo U18 maschile dal 5 al 13 settembre, fase finale a Lecce

Condividi

La CEV (Confédération Européenne de Volleyball) ha reso pubblico nella mattinata di oggi l'esito dei sorteggi per i gironi della fase finale dell'Europeo U18M in programma dal 5 al 13 settembre tra Lecce e Marsicovetere (PZ). Gli azzurrini di Vincenzo Fanizza, reduci dal collegiale della durata di circa un mese svolto in Salento, conosceranno da vicino a partire da domani, in un secondo collegiale, la località lucana di Marsicovetere che sarà sede del girone I che li ospiterà a partire dal 5 settembre. Le urne della CEV hanno infatti inserito l'Italia nel girone I insieme a Turchia, Belgio, Bulgaria, Slovacchia, Finlandia mentre nel girone II, in programma a Lecce si incontreranno i campioni in carica della Germania insieme a Repubblica Ceca, Russia, Francia, Germania, Bielorussia, Polonia. Dalla prima fase con gironi all'italiana, che si giocherà dal 5 al 10 settembre, le prime due di ogni girone avranno accesso alle semifinali e finali (1/2 e 3/4) che si giocheranno a Lecce il 12 e 13 settembre. La terza e la quarta classificata dei due gironi scenderanno in campo a Marsicovetere, sempre nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 settembre, per aggiudicarsi le posizioni dal quinto all'ottavo posto utili per la qualificazione al prossimo mondiale e all'EYOF.

Questo il commento del tecnico azzurro Vincenzo Fanizza dopo il sorteggio: “Molte squadre le conosceremo solo durante l’Europeo, a causa dell’emergenza legata al Covid-19 i tornei di qualificazione non si sono infatti disputati. Questa sarà una delle difficoltà maggiori, noi cercheremo di farci trovare pronti, scendendo in campo con l’obiettivo di affrontare tutte le avversarie al massimo. Non possiamo dire quindi c’è una partita facile o una difficile, pensiamo prima a noi e poi agli altri. In queste settimane stiamo lavorando duramente per trovare un’impostazione di gioco e non è facile, tenendo conto del periodo di inattività dei ragazzi e del fatto che non hanno potuto fare esperienza nelle finali regionali e nazionali. Tutto diventa più complicato, non lo dico assolutamente per lamentarmi, ma solo per far capire che in questa stagione così particolare, sia il programma di lavoro, sia il percorso di crescita sono differenti. Vogliamo arrivare nella migliore condizione possibile al torneo e non mi riferisco solo all’aspetto tecnico, ma anche a quello mentale. La squadra deve mantenere la giusta tranquillità, senza avvertire troppo la pressione, dovuta al fatto di giocare in casa. Durante i collegiali non è stato facile continuare ad allenarsi, leggendo e sentendo le notizie legate ai contagi. Ti rimane sempre il dubbio che magari il torneo non venga disputato, è difficile rimanere sereno. Detto questo, la motivazione di scendere in campo è davvero grande e i ragazzi in palestra ce la stanno mettendo tutta per migliorarsi. Noi vogliamo dare all’intero movimento pallavolistico un segnale di ripartenza e speranza”. A riaprire le porte dei palasport, almeno per atleti e tecnici, saranno quindi la terra di Basilicata e la terra di Puglia per un ritorno in campo, atteso da tanti, per un traguardo importante come il titolo europeo: "Un forte segnale di ripartenza - ha dichiarato il presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri -, vogliamo vederla così la conferma che dal 5 al 13 settembre ospiteremo in Puglia, e precisamente a Lecce, i Campionati Europei Under 18 maschili. La voglia di riprendere, di tornare a parlare di pallavolo giocata, di colorare questo momento grigio che ancora non siamo riusciti a metterci alle spalle, sarà la spinta che ci permetterà di superare agilmente le inevitabili difficoltà che incontreremo in questi ultimi 20 giorni prima dell’inizio della manifestazione. Ma la macchina organizzativa pugliese, rodata dai recenti eventi internazionali, non si farà trovare impreparata e riuscirà ad accogliere degnamente i partecipanti alla prestigiosa manifestazione. Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione Comunale di Lecce, che pur tra mille difficoltà di vario genere, ha lottato con tenacia per farsi trovare pronta al momento giusto. Speriamo solo di poterci godere dal vivo tutte le gare ed in particolare le semifinali e le finali di sabato 12 e domenica 13, dove ci auguriamo di stringerci intorno ai ragazzi di Vincenzo Fanizza che abbiamo avuto il piacere di ospitare nella nostra terra, con il collegiale di preparazione estivo, anche grazie alla splendida disponibilità della società Cutrofiano Volley.

In bocca al lupo a tutti e viva la pallavolo, che non si arrende, che lotta e che vuole tornare a colorare le palestre scolastiche di tutta Italia!".

In questi giorni la nazionale di Vincenzo Fanizza, giunta a Marsicovetere, lavorerà in vista dell'Europeo con un gruppo formato da sedici atleti fino al 4 settembre. Dei sedici convocati, in dodici prenderanno poi parte all'Europeo. Questa la lista degli atleti convocati: Cosimo Balestra (Green Volley Francavilla); Mattia Boninfante (Volley Treviso); Federico Ciardo (Pallavolo Azzurra Alessano); Gabriele D’Ambrosio (Volley Parella); Ambrose Ionut (Lube Volley); Gabriele Laurenzano (Materdomini Castellana); Mattia Orioli (Robur Costa Ravenna); Alessandro Pisoni, Gianluca Rossi, Nicolò Volpe (Vero Volley Monza); Luca Porro, Marco Zoratti (Colombo Genova); Francesco Quagliozzi (Roma 7 volley); Federico Bonacchi, Matteo Staforini (Power Volley); Ranieri Truocchio (Modena Volley).

Calendario

I GIRONI (dal 5 al 10 settembre)

Pool I (Marsicovetere, Potenza): Italia, Turchia, Belgio, Bulgaria, Slovacchia, Finlandia.

Pool II (Lecce): Rep. Ceca, Russia, Francia, Germania, Bielorussia, Polonia.

Sabato 12 settembre: Semifinali 1/4 a Lecce, semifinali 5/8 a Marsicovetere (PZ)

Domenica 13 settembre: Finale 1/2 e 3/4 a Lecce, finale 4/5 e 7/8 a Marsicovetere (PZ)