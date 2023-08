Volley: Europeo maschile a Bari, prevendita a gonfie vele

Meno di un mese all’inizio del campionato Europeo maschile di pallavolo che prenderà il via il 28 agosto a Bologna e passerà per Bari il 9, 10 e 12 settembre con ottavi e quarti di finale che, con ogni probabilità, vedranno scendere in campo l’Italia di De Giorgi.

Sale l’attesa per quello che sarà il passaggio fondamentale nel percorso verso le finali di Roma. Sarà il PalaFlorio di Bari a fare da cornice alle quattro gare valide per gli ottavi di finale (9 e 10 settembre) e le due dei quarti (12 settembre).

Procede a gonfie vele la prevendita dei biglietti, disponibili sul circuito Ticket One (https://rb.gy/2ygeg) e in promozione, per le società FIPAV, sul canale di vendita del CR FIPAV Puglia (http://www.fipavpuglia.it/ biglietteria.asp).

Il Comitato Regionale ha riservato a tutte le società fino al 20 agosto, particolari forme di promozione. Si informa che all’indirizzo http://www.fipavpuglia.it/ biglietteria.asp è attivo il portale di acquisto riservato esclusivamente alle Società FIPAV. Le Società FIPAV, previo inserimento delle credenziali di accesso al Portalefipav.net, potranno perfezionare la prenotazione accedendo alle promozioni attive, indicando necessariamente i dati del dirigente o di altra persona incaricata al ritiro dei biglietti.

Di seguito il costo e il numero di biglietti attualmente disponibili alla vendita in abbonamento e per singola giornata di gara.

Ottavi di Finale

9 settembre 2023

Gradinata Numerata: 40€

Gradinata Non Numerata: 17€ (9 1: Promozione ogni 9 biglietti acquistati, 1 in omaggio)

10 settembre 2023

Gradinata Numerata: 40€

Gradinata Non Numerata: 17€ (9 1: Promozione ogni 9 biglietti acquistati, 1 in omaggio)

Abbonamento 9-10 settembre 2023

Gradinata Numerata:

Gradinata Non Numerata: 30€

Quarti di Finale

12 settembre 2023

Gradinata Numerata: 60€

Gradinata Non Numerata: 25€ (10 1: Promozione ogni 10 biglietti acquistati, 1 in omaggio).

Le promozioni attive sono valide fino ad esaurimento delle quantità disponibili, e l’acquisto deve essere perfezionato entro il 10 agosto p.v. Tutti gli altri, TIFOSI ed APPASSIONATI potranno acquistare i biglietti sul portale TicketOne all’indirizzo www.ticketone.it.

CEV EUROVOLLEY 2023 MEN – BARI PALAFLORIO DI BARI – PROGRAMMA

09 SETTEMBRE 2023

OTTAVI DI FINALE

Ore 18.00 GARA 1

Ore 21.00 GARA 2

10 SETTEMBRE 2023

OTTAVI DI FINALE

Ore 18.00 GARA 1

Ore 21.00 GARA 2

12 SETTEMBRE 2023

QUARTI DI FINALE

Ore 18.00 GARA 1

Ore 21.00 GARA 2

