Volley: Europei maschili, il cammino verso Bari

Ha preso il via il cammino Europeo dell’Italia di Ferdinando De Giorgi che si è incontrata a Bologna da qualche giorno per effettuare le prime sedute di lavoro in vista dell’esordio in programma lunedì alle 21.15 con il Belgio per la prima della fase a gironi. L’Italia, inserita nella Pool A con Svizzera, Serbia, Germania, Belgio ed Estonia, giocherà la sua prima gara all’Unipol Arena di Bologna per poi spostarsi a Perugia prima e ad Ancona dopo, dove terminerà la prima fase.

Al termine della fase a gironi (in programma tra Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord), le prime quattro avranno accesso agli Ottavi di Finale.

Sarà il PalaFlorio di Bari ad ospitare gli Ottavi che vedranno incrociarsi le prime quattro della Pool A (Italia, Svizzera, Serbia, Germania, Belgio, Estonia) e le prime quattro della Pool C (Macedonia del Nord, Montenegro, Polonia, Olanda, Repubblica Ceca, Danimarca) tra il 9 e il 10 settembre.

Bari, e la Puglia più in generale, aspettando quindi di conoscere le squadre che dal 9 al 12 settembre regaleranno grande pallavolo al PalaFlorio. In corsa nel cammino verso Bari squadre del calibro di Italia, Polonia, Olanda, Serbia.

Il tecnico salentino Fefè De Giorgi, già campione d’Europa nel 2021 e campione del mondo nel 2022 alla guida della nazionale, ha voluto presentare così la rassegna continentale: “Su questo campionato Europeo sono convinto che sarà un momento bellissimo per la nostra pallavolo, come si sta vedendo con l’Europeo femminile, con tanto coinvolgimento. Andremo in diverse città, ci sarà grande affetto e questo sarà un aspetto molto positivo. Dal punto di vista tecnico sarà un Europeo molto competitivo, con diverse squadre che lotteranno per vincere. Squadre nettamente favorite non ce ne sono, le differenze tra chi punta all’oro non sono così nette, sarà importante come ci siamo preparati per affrontare questo Europeo. Troveremo grande affetto in giro per l’Italia, come allenatore e come squadra abbiamo accettato questo progetto ambizioso della Federazione che a livello organizzativo non è sicuramente facile, il messaggio che voglio lanciare è: noi verremo a trovarvi, adesso è importante è che siate voi a venire a trovare noi quando ci saremo”.

Sarà una grande festa della Pallavolo, con Bari che torna ad ospitare il grande volley internazionale dopo la World League e i Mondiali femminili del 2014, il World Grand Prix femminile nel 2016, i Mondiali maschili nel 2018, il Torneo di Qualificazione Olimpica maschile nel 2019. Ancora una volta la Puglia protagonista che mostrerà ancora una volta ai tanti tifosi e appassionati provenienti da tutta Europa le bellezze del suo territorio, una festa resa possibile grazie all’organizzazione della Federazione Italiana Pallavolo e del CR FIPAV Puglia, con iul supporto della Regione Puglia e Comune di Bari. L’evento è cofinanziato dall’ Unione Europea, Regione Puglia e Pugliapromozione.

Cartella Stampa Europei Maschili 2023 -> https://rb.gy/qyxde

I 14 convocati del Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

– La composizione dei quattro raggruppamenti

Pool A: Italia (Org.), Svizzera, Serbia, Germania, Belgio, Estonia.

Pool B: Bulgaria (Org.), Finlandia, Slovenia, Ucraina, Croazia, Spagna.

Pool C: Macedonia del Nord (Org.), Montenegro, Polonia, Olanda, Repubblica Ceca, Danimarca.

Pool D: Israele (Org.), Romania, Francia, Turchia, Portogallo, Grecia.

– Il calendario degli azzurri nella prima fase nella Pool A

28/8 Bologna: Belgio – Italia

31/8 Perugia: Estonia – Italia

1/9 Perugia: Serbia – Italia

4/9 Ancona: Italia – Svizzera

6/9 Ancona: Germania – Italia

– La formula

Le pool si giocheranno con la formula del round robin, al termine della quale le prime quattro classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale e si affronteranno secondo il seguente schema:

– Ottavi di Finale

Bari – sabato 9 e domenica 10 settembre (orari gara 18.00 e 21.00)

Ottavi di Finale “1″ (A1 vs C4)

Ottavi di Finale “4” (C2 vs A3)

Ottavi di Finale “2” (C1 vs A4)

Ottavi di Finale “3” (A2 vs C3)

– Quarti di Finale

Bari – martedì 12 settembre (orari gara 18.00 e 21.00)

Quarti di Finale “1” (Vincitrice Ottavi 1 vs 4)

Quarti di Finale “2” (Vincitrice Ottavi 2 vs 3)

