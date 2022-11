Condividi su...

Sono stati effettuati a Napoli i sorteggi per i gironi dei prossimi campionati Europei maschili e femminili, in programma nel 2023, entrambi con l’Italia tra le nazioni ospitanti. Bari designata come sede di gioco per l’Europeo maschile, in programma dal 28 agosto al 16 settembre: il capoluogo pugliese ospiterà ottavi e quarti di Finale.

Torna quindi la grande pallavolo internazionale in Puglia, dopo gli Europei U21 femminili dia Cerignola: la nazionale seniores riaccenderà i riflettori su Bari che nel 2914 ha ospitato una tappa di World League e due gironi dei Mondiali femminili seniores; nel 2016 una tappa del World Grand Prix Femminile; nel 2018 un girone dei Mondiali maschili seniores; nel 2019 il torneo di qualificazione olimpica che ha visto trionfare l’Italia.

In Puglia arriveranno le prime quattro del girone dell’Italia di Fefè De Giorgi, che si presenterà da campione in carica oltre che da campione del mondo. Oltre a Bari, le altre sedi italiane dell’Europeo 2023 sono Roma che ospiterà la gara inaugurale al Foro Italico, Perugia, Ancona e Bologna.

Pool A: Italia (Org.), Svizzera, Serbia, Germania, Belgio, Estonia.

Pool B: Bulgaria (Org.), Finlandia, Slovenia, Ucraina, Croazia, Spagna.

Pool C: Macedonia del Nord (Org.), Montenegro, Polonia, Olanda, Repubblica Ceca, Danimarca.

Pool D: Israele (Org.), Romania, Francia, Turchia, Portogallo, Grecia.

Sedi di gioco italiane

Roma – Gara Inaugurale al Foro Italico di Roma

Perugia e Ancona – Fase a Gironi

Bari – Ottavi e Quarti di Finale

Bologna – Semifinali e Finali

Le pool si giocheranno con la formula del round robin, al termine della quale le prime quattro classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale e si affronteranno secondo il seguente schema.

(Ottavi di finale in Italia a Bari)

A1 vs C4

A2 vs C3

A3 vs C2

A4 vs C1

(Ottavi di finale in Bulgaria)

B1 vs D4

B2 vs D3

B3 vs D2

B4 vs D1

Nei Quarti di finale (a Bari e a Varna) si affronteranno le squadre vincitrici che hanno disputato gli ottavi nello stesso paese. Questo lo schema degli incroci.

Vincente B1 vs D4 – Vincente B3 vs D2

Vincente B4 vs D1 – Vincente B2 vs D3

Le semifinali e le finali si giocheranno a Bologna.