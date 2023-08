Volley: Europei donne, Italia vola agli ottavi, ora c’è la Spagna

Ancora una vittoria per l’Italia femminile di pallavolo ai Campionati Europei. La squadra di Mazzanti, a Torino, ha battuto per 3-0 (25-23, 25-19, 25-17) anche la Croazia nella ultima giornata del gruppo B di qualificazione. Le azzurre, prime a punteggio pieno nella propria pool, affronteranno sabato a Firenze la Spagna per gli ottavi di finale della competizione continentale. La squadra iberica si è qualificata quarta nel gruppo D alle spalle di Olanda, Francia e Slovacchia.

